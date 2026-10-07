¿Rachel Puede Tocar Tierra Tres Veces en México? Esto Dicen las Autoridades

El huracán Rachel se mantiene en el Pacífico, por lo que sigue la vigilancia del ciclón tropical de categoría 1.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mantiene seguimiento permanente a la trayectoria del fenómeno meteorológico número 17 que se forma en el Pacífico en la actual temporada de ciclones tropicales 2026.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que esta madrugada la depresión tropical Nueve se intensificó a la tormenta tropical Isaias en el Golfo de México.

También se formó hoy la depresión tropical Veinte-E frente a las costas del Pacífico. Se localiza a 455 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La temporada de ciclones tropicales ha sido especialmente distinta este 2026 en el océano Pacífico, pero no solo por la cantidad y potencia de los sistemas, sino también porque varios de ellos han tenido comportamientos poco frecuentes.

¿Rachel tocará tierra por tercera vez?

El centro de Rachel se localiza a 1,195 km al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presenta viento máximos sostenidos de 130 km/h, rachas de 155 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 11 km/h.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema no genera lluvias sobre México ni representa peligro, por ahora, para el territorio nacional.

En las últimas horas, Rachel giró en el océano Pacífico, por lo que podría cambiar su trayectoria, ahora en dirección a México. Se prevé que el fin de semana, el 11 de octubre, se degrade como sisteme post tropical y sus remanentes se acerquen a la Península de Baja California, aunque no se esperaría un tercer impacto en México.

Sin embargo, las autoridades mantienen comunicación constante con las entidades y se vigila su evolución para los próximos días.

Con información de N+