Pronóstico del tiempo

SMN Prevé que Simon Tocará Tierra el Domingo, como Huracán Categoría 2, cerca de Puerto Vallarta

Tres ciclones afectan al país, en el océano Pacífico y el Golfo de México

Fuertes marejadas en Acapulco, GuerreroFuertes marejadas en Acapulco, Guerrero. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Este domingo, Simon podría impactar como huracán categoría 2 cerca de Puerto Vallarta. Tres ciclones están activos en México. Descubre más sobre esta inusual temporada.

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