SMN Prevé que Simon Tocará Tierra el Domingo, como Huracán Categoría 2, cerca de Puerto Vallarta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó sobre los efectos de los tres ciclones que afectan al país, en el océano Pacífico y el Golfo de México.

Fabián Vázquez Romaña, coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional, informó que Simon podría tocar tierra el domingo, como huracán categoría 2, cerca de Puerto Vallarta, Jalisco.

Cabe recordar que hoy se formó la depresión tropical Veinte-E frente a las costas del Pacífico, llevará el nombre de Simon en caso de evolucionar. Se localiza a 455 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El funcionario indicó que la depresión tropical Veinte-E podría adquirir las características de una tormenta tropical para la tarde-noche de hoy.

"Actualmente está todavía lejana, 455 kilómetros al sur sureste de Lázaro Cárdenas, allá en Michoacán (…) Va a continuar intensificándose en los próximos días y a partir del viernes es el cambio en la trayectoria porque a partir de ese momento estamos esperando que el sistema comience a recurvar hacia el norte y ya con categoría uno”.

Se prevé que posteriormente se moverá a las inmediaciones de Nayarit y la costa sur de Sinaloa, donde se proyecta que el día lunes por la mañana se mantenga como un huracán categoría 2.

Vázquez Romaña advirtió que los tres ciclones que afectan al país, la depresión tropical Veinte-E, tormenta tropical Isaías y el huracán Rachel, podrían generar "ciertas condiciones meteorológicas adversas", por lo que se esperan fuertes lluvias, viento y oleaje elevado.

Además, esta madrugada, la depresión tropical Nueve se intensificó a la tormenta tropical Isaias en el Golfo de México.

La temporada de ciclones tropicales ha sido especialmente distinta este 2026 en el océano Pacífico, pero no solo por la cantidad y potencia de los sistemas, sino también porque varios de ellos han tenido comportamientos poco frecuentes.

Con información de N+