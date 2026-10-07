Entretenimiento

Rosalía Gana Premio Nacional de Músicas Actuales 2026 de España

El jurado valoró la trascendencia artística de su disco 'LUX' y su trayectoria de alcance internacional

Rosalía, cantante española

Destacado

Rosalía, galardonada con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2026, destaca por su disco 'LUX' y una carrera que trasciende géneros. Explora su contribución a la música global.

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