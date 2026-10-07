Se Forma Depresión Tropical Veinte-E en el Pacífico: Lista de Estados Afectados por Nuevo Ciclón

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que esta mañana se formó la depresión tropical Veinte-E frente a costas del Pacífico.

Se localiza a 455 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 655 km al sureste de Manzanillo, Colima, presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste-norte a 13 km/h.

La temporada de ciclones tropicales ha sido especialmente distinta este 2026 en el océano Pacífico, pero no solo por la cantidad y potencia de los sistemas, sino también porque varios de ellos han tenido comportamientos poco frecuentes.

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Estados afectados por nuevo ciclón

En caso de evolucionar a huracán llevará el nombre de Simon; generará lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Guerrero (norte, este y costa) y Oaxaca (oeste, centro y suroeste), así como oleaje de 2 a 3 metros (m) de altura en costas de estos estados.

Además, la depresión tropical Nueve se intensificó durante la madrugada de este miércoles a la tormenta tropical Isaias en el Golfo de México.

Con información de N+