Pronóstico del tiempo

Se Forma Depresión Tropical Veinte-E en el Pacífico: Lista de Estados Afectados por Nuevo Ciclón

Autoridades se mantienen alertas por el fenómeno meteorológico

Tormenta tropicalFoto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Depresión tropical Veinte-E amenaza el Pacífico. Con vientos de 55 km/h, podría evolucionar a huracán Simon, impactando Guerrero y Oaxaca. Autoridades en alerta, infórmate de los detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+