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Siguen Protestas en Francia y el Gobierno Suspende Uso de Granadas Aturdidoras

La medida fue anunciada después de que un adolescente de 15 años perdiera una mano durante un enfrentamiento con la Policía

Siguen Protestas en Francia y el Gobierno Suspende Uso de Granadas AturdidorasSiguen Protestas en Francia. Foto: Reuters

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Francia suspende granadas aturdidoras tras la pérdida de mano de un joven en protestas estudiantiles.

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