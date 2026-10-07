Descartan Desabasto de Gasolina en el Sur de México

“No hay desabasto” de gasolina, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera de este miércoles, luego de reportes sobre la supuesta falta de combustible en el sur de México.

Mientras que Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía (Sener), dijo que hay coordinación integral entre el gabinete de Energía e instituciones como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Guardia Nacional (GN), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y aduanas, "para verificar todo el tema de combustibles".

“Diario nos reunimos a las 7 de la noche. Se toman medidas para el día siguiente. Entonces, estamos reaccionando de manera inmediata, no hay descoordinación y al momento no hay ningún desabasto”, subrayó la secretaria de Energía.

Este miércoles, el precio promedio nacional de la gasolina regular fue de 23.69 pesos; el de la prémium, 28.60 pesos y el del diésel, 27.01 pesos, según datos de la plataforma PETROIntelligence.

En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó hoy y cortó una racha de tres alzas consecutivas ante el riesgo por el aumento del petróleo y a la espera de la divulgación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados ⁠Unidos (Fed).

Mientras que el dólar subió frente a las principales divisas en la jornada impulsado por el alza de los precios del petróleo.

Con información de N+.

RMT