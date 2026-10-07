Economía

Descartan Desabasto de Gasolina en el Sur de México

Autoridades federales mantienen coordinación integral para reaccionar de forma inmediata en materia de combustibles

Gasolinera de Pemex en OaxacaGasolinera de Pemex en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Preocupado por el desabasto de gasolina en el sur de México? Claudia Sheinbaum asegura que no hay escasez. Las autoridades están coordinadas para garantizar el suministro. Descubre más sobre esta situación.

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