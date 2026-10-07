Ciencia y Tecnología

Misión Crew-12 de la NASA Regresa a la Tierra tras Casi 8 Meses en el Espacio

La cápsula Dragon de SpaceX se desacopló de la Estación Espacial Internacional la mañana de hoy

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Misión Crew-12 de SpaceX de la NASA en Vivo: Inicia Desacoplamiento

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¡La misión Crew-12 de la NASA regresa a la Tierra! Tras casi 8 meses en el espacio, la cápsula Dragon de SpaceX amerizará en el Pacífico. Conoce los logros de Sophie Adenot, la primera mujer francesa en una caminata espacial.

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