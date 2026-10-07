Misión Crew-12 de la NASA Regresa a la Tierra tras Casi 8 Meses en el Espacio

Luego de casi ocho meses en la Estación Espacial Internacional (EEI), los cuatro astronautas de la misión Crew-12 de la NASA emprendieron hoy su regreso a la Tierra.

La nave Dragon de SpaceX se desacopló del laboratorio orbital a las 08:05 hora de la costa este de Estados Unidos y está previsto que americe a las 11:34 horas del jueves, 8 de octubre de 2026, frente a la costa de California, en el Pacífico.

A bordo de la misión Crew-12 viaja la astronauta francesa Sophie Adenot, quien se convirtió en la primera mujer francesa en protagonizar una caminata espacial, en agosto.

También, viajan los astronautas de la NASA Jessica Meir y Jack Hathaway, y el cosmonauta Andrey Fedyaev, de la agencia rusa Roscosmos.

Los cuatro miembros de la misión llegaron a la Estación Espacial Internacional el 14 de febrero de 2026 en reemplazo de la Crew-11, que se vio obligada a volver a la Tierra antes de tiempo por los problemas de salud de su comandante, Mike Fincke, lo que dio lugar a la primera evacuación médica en la historia del laboratorio.

Desde entonces, los astronautas de la Crew-12 realizaron experimentos y labores de mantenimiento, además de varias caminatas espaciales, la más relevante fue la del 18 de agosto, protagonizada por Sophie Adenot y el astronauta de la NASA Anil Menon.

Se trató de la primera salida al exterior de las tres caminatas que Sophie Adenot realizó en menos de un mes para instalar una antena destinada a mejorar la comunicación con el planeta Tierra.

Adenot se convirtió en la segunda francesa que viaja al espacio, tras Claudie Haigneré en 1996.

A los astronautas de la misión Crew-12 los sustituyen los miembros de la Crew-13, que se acopló al laboratorio el pasado 1 de octubre como parte de la rotación de personal de la NASA y SpaceX.

Con información de EFE.

RMT