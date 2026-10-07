Aviso por Fortalecimiento Rápido de Isaias: ¿Cuándo se Forma el Próximo Huracán en México?

La madrugada de hoy, la depresión tropical Nueve se convirtió en la tormenta tropical Isaias en aguas del Golfo de México y, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el ciclón se fortalecerá hasta convertirse en el primer huracán de la temporada 2026 en el Atlántico.

En tanto, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) alertó por el fortalecimiento rápido de Isaias en los próximos días. La Conagua prevé que el ciclón se convierta en huracán categoría 1 el jueves, 8 de octubre de 2026, y el viernes, en 2.

La mañana de hoy, la tormenta tropical Isaias se localizó a 380 kilómetros (km) al este de Cabo Rojo, Veracruz, y a 430 km al oeste de Progreso, Yucatán, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el este-noreste a 13 km/h.

Isaias generará lluvias intensas en Campeche y Yucatán, muy fuertes en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, y fuertes en Quintana Roo.

Además, provocará vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Veracruz, y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

La tormenta también causará oleaje elevado de entre dos y tres metros de altura en Veracruz y Tabasco, y de uno a dos metros en Campeche.

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Trayectoria de la tormenta tropical Isaias

De acuerdo con el mapa de la trayectoria de Isaias de la Conagua, el ciclón se desplazará por aguas del Golfo de México y girará hacia el norte, con dirección a las costas de Estados Unidos.

Las primeras proyecciones del Centro Nacional de Huracanes indicaron que Isaías podría ingresar a tierra en algún punto entre el este de Luisiana y el oeste de la franja nororiental de Florida.

“Hay un riesgo creciente de impactos peligrosos por viento y marejada ciclónica a lo largo de partes de la costa norte del Golfo", señaló el Centro Nacional de Huracanes.

Isaias también generará fuertes lluvias en la costa del Golfo y en gran parte del sureste de Estados Unidos desde el viernes y durante el fin de semana, según el pronóstico meteorológico.

La tormenta Isaias se formó en una temporada de huracanes del Atlántico inusualmente tranquila este año debido a un fuerte fenómeno El Niño, que interrumpe la formación de tormentas en el área.

Con información de N+.

RMT