Habrá Lluvias Fuertes en al Menos 21 Entidades del Territorio Nacional

Se esperan lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en entidades del noreste, oriente y la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Campeche y Yucatán.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a muy fuertes en estados del norte, centro, occidente y sureste del territorio nacional, incluyendo el Valle de México.
A su vez, las autoridades federales informaron que prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste de la República Mexicana.
De acuerdo con el SMN, este día se esperan precipitaciones de distintas intensidades en el territorio nacional:
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (costa), Oaxaca (norte, centro y suroeste), Chiapas (centro y este), Campeche (norte) y Yucatán (norte y oeste).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (sur), Colima, Michoacán (costa, centro y este), Estado de México (suroeste), Morelos, Puebla (sur), Tamaulipas (costa), Veracruz (centro y sur) y Tabasco (costa).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Nayarit (sur), Ciudad de México, Tlaxcala y Quintana Roo (norte y oeste).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí e Hidalgo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.
Mientras que los termómetros alcanzarán nuevamente los 45 °C en algunos estados:
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste) y Sinaloa.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
En cuanto al pronóstico en el Valle de México, por la mañana pronostica cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas.
Por la tarde, ambiente templado, cielo nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (suroeste), y puntuales fuertes en la Ciudad de México, mismas que podrían acompañarse con posibles descargas eléctricas.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 °C.