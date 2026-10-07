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Habrá Lluvias Fuertes en al Menos 21 Entidades del Territorio Nacional

En el noroeste de la República Mexicana prevalecerán las altas temperaturas, sobre todo en Baja California y Sonora, donde los termómetros llegarán a los 45 °C

Habitantes de Xalapa, Veracruz, padecen por las lluvias e inundacionesHabitantes de Xalapa, Veracruz, padecen por las lluvias e inundaciones. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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