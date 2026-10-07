Se Forma la Tormenta Tropical Isaias en el Golfo de México; Esta Es Su Trayectoria

La tormenta tropical Isaias se formó temprano en las cálidas aguas frente al este de México y se espera que en los próximos días se convierta en huracán.

Ya como meteoro podría alcanzar la categoría 2 antes de impactar la costa de los Estados Unidos, según datos de las agencias de meteorología.

Isaias se ubicaba unos 460 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán, y a unos 935 kilómetros al suroeste de la desembocadura del río Misisipi.

El ciclón tiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el este-noreste a 13 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Las proyecciones iniciales indicaron que el centro de Isaias podría ingresar a tierra en algún punto entre el este de Luisiana y el oeste de la franja nororiental de Florida.

En la trayectoria del pronóstico, se espera que Isaias pase al norte de la Península de Yucatán el jueves ya como huracán categoría 1 y se acerque a la costa norte del Golfo de los Estados Unidos el viernes, ya con categoría 2.

Durante estos días, se espera una afectación por lluvias en los estados del litoral del Golfo de México, así como fuertes vientos y oleaje alto.

Ya desde este martes, los efectos de la depresión nueve, que evolucionó a Isaias, se estaban sintiendo en Veracruz, con fuertes precipitaciones, rachas de viento de 70 km/h y oleaje de tres metros.

Ante este escenario, Guadalupe Osorno, secretaria de Protección Civil de Veracruz, dijo: "Tenemos activa la Alerta Gris para todo el estado, estamos en la fase de acción eso implica una serie de despliegues".

Mientras que más de 500 elementos de Protección Civil mantienen un despliegue de vehículos, maquinaria e insumos en la zona norte y centro de la entidad.

También Tamaulipas ha padecido los efectos de la depresión tropical, con dos días de lluvias intensas que han causado inundaciones y encharcamientos.

Con información de AP y N+

ICM