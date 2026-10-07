Internacional

Inyección Letal, con la Tasa Más Alta de Ejecuciones Fallidas en Estados Unidos

El caso de Christa Pike, quien sobrevivió a dos dosis de pentobarbital, abrió el debate sobre la eficacia y humanidad de este método de pena capital

Interior de un cuarto de ejecución antes de su cierre definitivo en el estado de WashingtonInterior de un cuarto de ejecución antes de su cierre definitivo en el estado de Washington. Foto: Reuters

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