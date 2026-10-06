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Christa Pike Está Consciente y Habla Tras Fallida Ejecución en Tennessee

La mujer recibió dos dosis de pentobarbital, pero el procedimiento no tuvo el resultado previsto

Christa Gail Pike, de entonces 36 años, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, en 2004. Foto: Reuters | ArchivoChrista Gail Pike, de entonces 36 años, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, en 2004. Foto: Reuters | Archivo

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Contra todo pronóstico, Christa Pike está despierta tras un intento de ejecución fallido. Sus abogados luchan por conmutar su pena de muerte.

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