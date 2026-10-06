Christa Pike Está Consciente y Habla Tras Fallida Ejecución en Tennessee

Christa Pike está consciente y puede hablar en un hospital de Tennessee, casi una semana después de que las autoridades intentaran ejecutarla mediante una inyección letal que no logró causarle la muerte.

Sus abogados habían informado previamente que Pike permanecía inconsciente y conectada a un ventilador, mientras recibía atención médica por los efectos del medicamento y las lesiones que sufrió en ambos brazos.

Sin embargo, este martes 6 de octubre dieron a conocer que Pike está despierta y puede hablar mientras recibe tratamiento en un hospital.

“Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, habla y continúa recibiendo atención médica vital. A pesar de las graves lesiones que sufrió en los brazos, sigue esposada y atada a la cama. Su recuperación no tiene precedentes médicos. Su pronóstico aún es incierto, pero, como mínimo, prevemos una larga recuperación”, declararon los abogados de Pike en un comunicado.

Pike, de 50 años, permanece hospitalizada después del intento de ejecución realizado el 30 de septiembre. La mujer recibió dos dosis de pentobarbital, pero el procedimiento no tuvo el resultado previsto.

La evolución de Pike y el futuro de su condena de muerte todavía son inciertos. Sus abogados han solicitado que la pena sea conmutada por una sentencia de cadena perpetua.

PT