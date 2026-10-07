Otorgan Nobel de Química a 2 Científicos Por su Trabajo Sobre la Homoquiralidad

Henri B. Kagan y Kenso Soai ganaron el Premio Nobel de Química 2026 "por el descubrimiento de efectos no lineales y autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica", hallazgos fundamentales para el desarrollo de fármacos y para comprender los procesos químicos que pueden conducir a la homoquiralidad.

Muchas moléculas de la vida existen en versiones que se parecen, pero no son exactamente idénticas, como una mano derecha y una izquierda. Por ejemplo, una imagen especular de la sustancia química carvona huele a menta, mientras que la otra tiene un ligero aroma a alcaravea.

Al diseñar fármacos para tratar enfermedades, los científicos deben ser muy selectivos con la versión de la molécula que utilizan. Buscan la versión que trate un resfriado, no la que empeore los síntomas.

Kagan y Soai encontraron maneras de lograr que la química tomara partido, diseñando y manipulando reacciones para producir la imagen especular deseada.

"Henri Kagan y Kenso Soai han resuelto un misterio químico de más de un siglo de antigüedad: cómo puede surgir espontáneamente la homoquiralidad", declaró Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química, en un comunicado de prensa.

"Las reacciones químicas que han desarrollado son espectaculares", añadió.

Kagan, de 95 años y nacido en Francia, está afiliado a la Universidad Paris-Sud en Orsay, Francia, y Soai, nacido en Japón, a la Universidad de Ciencias de Tokio.

Soai dijo que estaba de compras cerca de su casa cuando lo contactó el comité del Premio Nobel.

"Es el día más increíble de mi vida", declaró el galardonado desde Hiroshima, quien fue contactado por teléfono.

El Comité del Nobel explicó que el hecho de que una reacción sea no lineal permite a los químicos entender mejor cómo ocurre y usar esa información para optimizarla. Así pueden obtener los "enantiómeros" más puros posibles del producto.

Eso es clave para las empresas que fabrican sustancias que interactúan con seres vivos, como medicamentos, sabores, aromas y productos químicos agrícolas. En algunos casos, también es importante para desarrollar nuevos materiales.

"Henri Kagan descubrió una nueva forma de manipular las reacciones químicas, permitiendo crear un exceso mayor de una de las imágenes especulares de lo que se creía posible", indicó el Comité.

"Su descubrimiento ha sido revolucionario para los químicos que desarrollan reacciones para la fabricación de productos farmacéuticos, aromas, fragancias y nuevos materiales", añadió.

La Academia sueca explicó que Kenso Soai diseñó la primera reacción química en la que solo se formó una de las posibles imágenes especulares.

"Aparte de la vida misma, nadie había logrado tal hazaña. La reacción de Soai es uno de los experimentos químicos más espectaculares jamás realizados", afirmó.

Todos los aminoácidos existen en dos variantes especulares, pero solo una de ellas se encuentra en las proteínas de las células del organismo. La otra aparece raramente en la naturaleza, un fenómeno conocido como "homoquiralidad", explicó la Real Academia Sueca de Ciencias.

Los científicos se han preguntado durante mucho tiempo cómo se produce ese proceso, y los descubrimientos de los dos premios Nobel han permitido "provocar reacciones químicas que conducen a la homoquiralidad", señaló el jurado.

Los estudios relacionados con este concepto ya fueron premiados con el Nobel en 2001.

Pero no lo recibió el profesor Kagan, considerado, tanto en Francia como en el resto del mundo, como el "padre" de esta técnica. Esto provocó en su momento las protestas del Ministerio de Investigación francés.

El año pasado, el Nobel de Química recayó en los científicos Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi por el desarrollo de las denominadas estructuras metalorgánicas, construcciones moleculares que pueden ayudar a abordar retos como el cambio climático y la escasez de agua dulce.

Los premios de este año comenzaron con el Nobel de Medicina, otorgado el lunes a tres científicos cuyo trabajo condujo a una herramienta que utiliza la luz para ayudar a desentrañar cómo funciona el cerebro. El premio de Física, revelado el martes, reconoció los esfuerzos de un científico por desmitificar un grupo poco común de neutrinos.

El premio de Literatura se entregará el jueves. Tras la entrega del premio de la Paz el viernes, el Premio Nobel de Economía se anunciará el lunes.

Todos los galardonados tienen la misma dotación económica, que este año ha sido incrementada un 9% hasta 1.2 millones de dólares, para conmemorar que se cumplen 125 años desde que se entregaron por primera vez. El total del monto se otorga para una persona, un pequeño grupo o una organización.

Las personas reconocidas recibirán un diploma, una medalla de oro y un cheque con la suma en una ceremonia oficial en Estocolmo el próximo 10 de diciembre, fecha del aniversario de la muerte del inventor Alfred Nobel. El de la Paz, es el único que no se entrega en Suecia, se concede por separado en Oslo.

Con información de Agencias

ASJ