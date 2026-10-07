Internacional

Otorgan Nobel de Química a 2 Científicos Por su Trabajo Sobre la Homoquiralidad

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció el galardón en una conferencia desde Estocolmo, en la que uno de los ganadores se enlazó vía telefónica para explicar su trabajo

Nobel de Química 2026Henri Kagan, de 95 años, es profesor emérito en la Universidad de París-Saclay. Kenso Soai, de 76 años, imparte clases en la Universidad de Ciencias Naturales de Tokio. Foto: AP.

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