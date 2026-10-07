¿Cómo Está el Tipo de Cambio Peso-Dólar? Así Cotiza la Moneda Mexicana

La moneda nacional se cotiza este miércoles en 18.03 pesos por billete verde en promedio en las distintas instituciones bancarias.

Este martes, la divisa nacional se avanzó por tercera jornada consecutiva, impulsado por un declive global del dólar, que le llevó a regresar al piso de las 17 unidades.

El peso cotizaba en 17.9651 por dólar hacia el final de los negocios, con una apreciación del 0.60%, recuperando el umbral de 18 unidades luego de varias semanas de un rápido deterioro.

El Banxico informó que el cierre del dólar este martes fue de 17.9725 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 6 de octubre en los 17.97 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.9670 pesos por dólar para este miércoles.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 18.1343 pesos por cada divisa verde.

Respecto a la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias, oscila a la compra en 17.6381 pesos por billete verde, y a la venta en 18.2369.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM