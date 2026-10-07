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Tormenta Tropical Isaias: Cierran Puertos de Tampico, Altamira y La Pesca a Navegación Menor

Autoridades marítimas mantienen restricciones en tres puertos de Tamaulipas mientras vigilan las condiciones generadas por Isaias

Tormenta Tropical Isaias: Cierran Puertos de Tampico, Altamira y La Pesca a Navegación MenorCierran Puertos de Tamaulipas a Navegación Menor. Foto: N+

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Tormenta Tropical Isaias provoca cierre de puertos en Tamaulipas para embarcaciones menores.

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