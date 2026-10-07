Tormenta Tropical Isaias: Cierran Puertos de Tampico, Altamira y La Pesca a Navegación Menor

Los puertos de Tampico y Altamira permanecen cerrados a la navegación menor desde esta mañana de miércoles por disposición de la Secretaría de Marina, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas y marítimas en la zona.

En tanto, las operaciones para embarcaciones mayores continúan con normalidad bajo el permiso de las autoridades navales, mientras la Capitanía de Puerto mantiene la vigilancia de la zona para actualizar los avisos en caso de cualquier cambio.

A la restricción para embarcaciones menores en Tampico y Altamira se sumó el puerto de La Pesca esta mañana de miércoles, según reportó la Secretaría de Marina como medida preventiva ante las condiciones marítimas en la zona.

En contraste, Tampico y Altamira mantienen abiertas sus operaciones para embarcaciones mayores, mientras que en el puerto de Matamoros aún no se ha precisado el estatus de la navegación. La Capitanía de Puerto mantiene el monitoreo constante para actualizar los avisos conforme evoluCone el tiempo.

La restricción responde a la intensificación de la tormenta tropical Isaias durante la madrugada de hoy. A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del sistema se localizó a 380 kilómetros al este de Cabo Rojo, Veracruz, y a 430 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y una trayectoria de desplazamiento hacia el este-noreste a 13 kilómetros por hora.

La circulación de Isaias generará lluvias intensas en el norte de Campeche y el norte y oeste de Yucatán, así como lluvias muy fuertes en la costa de Tamaulipas, el centro y sur de Veracruz y la franja costera de Tabasco.