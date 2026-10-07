Medio Ambiente

El Árbol de Mezquite en Tamaulipas: Su Importancia en la Producción de Miel

Su presencia en distintas regiones del estado favorece la actividad de las abejas durante el periodo de floración

El Árbol de Mezquite en Tamaulipas: Su Importancia en la Producción de MielEl Árbol de Mezquite en Tamaulipas. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La floración del mezquite en Tamaulipas no solo ayuda a las abejas, sino que también impulsa la producción de miel.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+