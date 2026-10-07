El Árbol de Mezquite en Tamaulipas: Su Importancia en la Producción de Miel

El mezquite (Prosopis spp.) cumple un papel importante en la producción de miel en Tamaulipas, principalmente por la cantidad de néctar y polen que sus flores aportan a las abejas durante el periodo que va desde finales del invierno a inicios de la primavera.

En las zonas áridas y de matorral del norte y centro del estado, la floración del mezquite representa una fuente de alimento para las colonias durante una época en la que puede existir menor disponibilidad de flores de otras plantas. Esto ayuda a que las abejas recuperen sus poblaciones después de los meses de más frío y favorece la actividad de las colmenas.

La floración también da paso a una de las primeras temporadas importantes de producción de miel del año. La miel obtenida a partir del mezquite suele presentar un color ámbar muy claro, en algunos casos cercano al blanco, además de un sabor suave y aromas florales ligeros.

El mezquite tiene además características que favorecen su presencia en las regiones donde se desarrolla. Sus raíces pueden alcanzar grandes profundidades y aprovechar la humedad del suelo, lo que le permite sobrevivir durante largos periodos de sequía y mantener su floración cuando otras plantas tienen mayores dificultades.

Esta capacidad de desarrollarse en condiciones de poca agua convierte al mezquite en una fuente importante para la actividad apícola, particularmente en regiones del estado donde las condiciones climáticas pueden limitar la presencia de otras especies con floración.

Además de aportar alimento a las abejas, sus flores atraen a otros polinizadores y sus vainas sirven como alimento para distintas especies de fauna. Como leguminosa, también contribuye al enriquecimiento del suelo y favorece las condiciones para el desarrollo de otras plantas.

Por ello, la conservación de los mezquitales tiene importancia tanto para los ecosistemas como para los apicultores de Tamaulipas, que aprovechan la floración de este árbol como una fuente de néctar y polen para sus colonias y como parte de la producción de miel.