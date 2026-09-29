Los 8 Beneficios Nutricionales que Tiene la Flor de Jamaica para Cuidar de tu Salud

La flor de Jamaica es una de las plantas que forman parte de la alimentación y las bebidas tradicionales en México. Su sabor ácido y su intenso color rojizo hacen que sea utilizada principalmente para preparar agua e infusiones, aunque también puede consumirse de otras formas.

Su nombre científico es Hibiscus sabdariffa y la parte que suele aprovecharse son los cálices, estructuras que rodean la flor.

Estos contienen diferentes compuestos vegetales que han sido estudiados por sus características nutricionales y antioxidantes.

Entre los principales componentes de la Jamaica se encuentran las antocianinas, pigmentos naturales responsables de su color rojo. Estas sustancias pertenecen al grupo de los polifenoles y tienen actividad antioxidante.

De acuerdo con la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la planta también contiene flavonoides y otros compuestos fenólicos, además de ácidos orgánicos como el cítrico, málico y tartárico, que contribuyen a su sabor característico.

Los cálices de Hibiscus sabdariffa también contienen nutrientes como el potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso y zinc. Asimismo, se ha identificado la presencia de vitamina C, aunque su concentración puede cambiar dependiendo de factores como la variedad de la planta, el cultivo y la forma en que se procesa. Otro componente presente en el cáliz es la fibra dietética.

Cuando los cálices se utilizan para preparar una infusión, algunos compuestos solubles pasan al agua, mientras que otros componentes permanecen en la parte sólida de la planta, por lo que la forma de preparación también puede modificar sus características.

FBPT