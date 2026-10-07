UdeG Anuncia Suspensión de Clases Para la Próxima Semana; Este Día Aplicará

La Universidad de Guadalajara (UdeG) informó que el próximo lunes habrá suspensión de actividades de caracter obligatorio para el personal académico y administrativo de toda la Red Universitaria.

De acuerdo con la casa de estudios, el descanso contemplado para el 12 de octubre fue autorizado por la rectora general, Karla Alejandrina Planter Pérez y aplicará en centros universitarios, preparatorias y dependencias administrativas de la institución.

Cabe mencionar que el descanso se debe a que la UdeG cumple 101 años de su refundación moderna, la cual tuvo lugar el 12 de octubre de 1925.

Al momento, se desconoce si la Secretaría de Educación Jalisco también suspenderá clases el próximo día, fecha en la que se contempla la tradicional Romería de la Virgen de Zapopan.

Este evento comenzará a las 05:00 de la mañana y se prevé que la misa de bienvenida se realice a las 11:30. Debido a esto, también habrá cierres viales, pues la Virgen de Zapopan partirá desde la Catedral de Guadalajara hasta la Basílica de Zapopan, atravesando el andador de 16 de Septiembre, avenida Juárez y Vallarta. Así como Américas.