Sociedad

UdeG Anuncia Suspensión de Clases Para la Próxima Semana; Este Día Aplicará

La máxima casa de estudios cumple años de su refundación moderna y, por ello, se prevé un descanso obligatorio

preparatoria UdeG 12Todos los centros universitarios de la UdeG no tendrán clases, incluyendo prepas. Foto: N+

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La Universidad de Guadalajara anuncia un descanso obligatorio por su aniversario.

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