Seguridad

Detienen a Joven tras Reporte de Celulares Robados en el Centro de Guadalajara

Las autoridades arrestaron a un joven en un establecimiento, quien poseía presunta droga y 10 equipos telefónicos sin acreditar su procedencia

Operativo GuadalajaraLas autoridades realizaron un operativo en un establecimiento del centro de Guadalajara. Foto: Luis Fuentes

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Un joven fue arrestado en Guadalajara con 10 celulares de dudosa procedencia y presunta droga

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