Detienen a Joven tras Reporte de Celulares Robados en el Centro de Guadalajara

Un operativo realizado por elementos de seguridad estatal y federal en un establecimiento del centro de Guadalajara terminó con el aseguramiento de equipo de dudosa procedencia y presunta droga.

El establecimiento se encuentra en el cruce de la Av. 16 de Septiembre y López Cotilla; el operativo por parte de las autoridades se llevó a cabo tras haber obtenido datos acerca de la comercialización de artículos presuntamente robados.

Tras realizar la inspección en 153 locales, las autoridades detectaron que en uno de ellos se almacenaban al menos 10 equipos telefónicos de diferentes marcas, de los cuales no se pudo acreditar su procedencia.

La Fiscalía de Jalisco informó que tras cotejar el número de serie de uno de los teléfonos celulares se detectó que éste cuenta con una carpeta de investigación vigente aparentemente por robo.

Por lo anterior, un joven de 20 años que aparentemente se encargaba de los equipos asegurados, fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, además se le localizó presunta droga.

En el operativo también se revisaron 34 motocicletas de trabajadores del establecimiento, sin que se detectaran alteraciones en los números de serie o problemas legales en los vehículos.

La movilización generó incertidumbre entre clientes y locatarios, quienes luego de un par de horas regresaron a sus actividades cotidianas.