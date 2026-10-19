Seguridad

Gobierno de Jalisco Confirma 10 Detenidos tras Segunda Marcha por el Agua en Guadalajara

Durante las últimas horas de la manifestación un grupo de presuntos infiltrados realizaron disturbios en el primer cuadro de la ciudad

MarchaLas autoridades confirmaron la detención de 10 personas en la segunda marcha por el agua en Guadalajara. Foto: N+

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10 detenidos tras marcha por el agua en Guadalajara. Daños por 15 millones en el Palacio de Gobierno

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