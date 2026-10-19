Gobierno de Jalisco Confirma 10 Detenidos tras Segunda Marcha por el Agua en Guadalajara

El Gobierno de Jalisco confirmó la detención de 10 personas tras la segunda marcha por el agua en Guadalajara y reportaron daños preliminares por alrededor de 15 millones de pesos en el Palacio de Gobierno.

Durante una conferencia de prensa, el Secretario General de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, señaló que la estrategia de las autoridades durante la marcha se basó en no caer en provocaciones y salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Se hizo un llamado a denunciar y aportar información que permita identificar a las personas encapuchadas que realizaron disturbios.

Por su parte, el Coordinador General Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, reconoció a quienes participaron de manera pacífica y evitaron caer en provocaciones. Añadió que revisarán las estrategias de actuación implementadas durante los hechos, con el objetivo de analizar las decisiones operativas y evaluar las medidas que tendrán que adoptarse a futuras movilizaciones.

Además de las 10 detenciones, se informó sobre una persona que sufrió una crisis nerviosa, quien recibió atención médica.

Cinco personas identificadas como Héctor ‘N’, Pablo ‘N’, Raúl ‘N’, Giovanni ‘N’ y Christopher ‘N’, fueron detenidas luego de abordar una camioneta gris con reporte de robo, y fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Jalisco.

En otros casos, Gael ‘N’, de 19 años, y Miguel ‘N’, de 16, fueron señalados por hechos relacionados con barrenos y reportados por una falta administrativa. Alberto ‘N’, de 16, fue señalado por causar presuntos destrozos, y fue canalizado a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; mientras que Ramón ‘N’, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Jalisco por su supuesta participación en daños al Palacio de Gobierno y lesiones dolosas contra elementos de la Policía Estatal.