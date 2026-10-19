¿A Qué Hora Hará Más Frío Mañana Martes? Activan Alerta Amarilla por Bajas Temperaturas en CDMX

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó cómo estará el clima mañana martes 20 de octubre en la Ciudad de México (CDMX).

Cabe destacar que el frente número 2 se extenderá hoy con características de estacionario sobre el suroeste y sur del golfo de México, ocasionando lluvias puntuales torrenciales en Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Chiapas (noroeste) y Oaxaca (noreste)

También habrá lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Yucatán y Quintana Roo y lluvias puntuales fuertes en Campeche (suroeste). Asimismo, la masa de aire polar asociada al frente, seguirá originando un marcado descenso de la temperatura en el territorio nacional, además de evento de “Norte” con rachas de 60 a 80 km/h en Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), rachas de 40 a 60 km/h en Tabasco y oleaje de 2 a 4 metros de altura en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y golfo de Tehuantepec y oleaje de 1 a 2 metros de altura en costa de Campeche.

Además, el ciclón tropical Trudy frente a la costa de Nayarit originará lluvias puntuales fuertes en Jalisco (costa) y chubascos en Baja California Sur (sur) y Nayarit (oeste). Además de viento con rachas de 30 a 40 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa de Jalisco.

Martes con frío y lluvias en CDMX

El SMN detalló que mañana 20 de octubre se prevén chubascos y lluvias fuertes en el occidente, noreste y centro del país, incluido el Valle de México, por la entrada de humedad en interacción con divergencia en altura.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina activó la Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana del martes, 20 de octubre, en las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

Ante la Alerta Amarilla que se activó, las autoridades prevén que hará más frío entre las 3:00 y 9:00 horas de mañana martes, pues se esperan temperaturas de 4 a 6 °C, por lo que se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener la ventilación adecuada y resguardar a mascotas.

Por la mañana, se prevén condiciones de cielo medio nublado, ambiente fresco a frío en la Ciudad de México, además de posible formación de bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente templado, incremento de nubosidad y probabilidad de intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México, con posibles descargas eléctricas, y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en la Ciudad de México.

La temperatura mínima estimada en la CDMX será de 11 a 13 °C y la máxima estimada de 21 a 23 °C.

Además, se prevé que el ciclón tropical Trudy continuará alejándose de costas nacionales, dejando de afectar al territorio mexicano. Toma en consideración que para el miércoles, se prevé la aproximación de un nuevo frente frío, el número 3, al noroeste del territorio nacional.

Con información de N+