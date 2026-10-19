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¿A Qué Hora Hará Más Frío Mañana Martes? Activan Alerta Amarilla por Bajas Temperaturas en CDMX

Se prevé que el ciclón tropical Trudy continuará alejándose de costas nacionales, dejando de afectar al territorio mexicano

Frío y Lluvias en la CDMXFrío y Lluvias en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El ciclón Trudy se aleja, pero el frío y las lluvias llegan a CDMX este martes. Conoce cómo estará el clima y prepárate para el día.

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