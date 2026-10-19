Clima en Nuevo León: Monterrey Tendrá Temperaturas de Hasta 27 Grados

La masa de aire frío continúa dominando sobre el noreste, oriente y parte del sureste del país, provocando temperaturas frescas durante las primeras horas del día en Monterrey, donde los valores se ubicaron entre los 14 y 16 grados, con cielo nublado y buena calidad del aire.

Para la tarde de este día, se espera que las condiciones cambien a un cielo parcialmente nublado, mientras que las temperaturas máximas podrían alcanzar los 22 grados, sin grandes posibilidades de lluvia en la zona metropolitana.

De acuerdo con el pronóstico, a partir de mañana comenzará a cambiar la circulación del aire, permitiendo la entrada de humedad procedente del Golfo de México. Este cambio podría favorecer la aparición de algunas probabilidades de llovizna durante la mañana, además de un ligero incremento en las temperaturas a lo largo de la semana.

Se prevé que los termómetros alcancen valores cercanos a los 25 y 27 grados, condiciones que representarían temperaturas más habituales para la temporada de otoño en la región.

En cuanto a la actividad tropical, durante esta mañana la tormenta tropical “Trudy” presenta vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora y se localiza a 310 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El sistema se desplaza hacia el oeste-suroeste a una velocidad de 11 kilómetros por hora. Según el pronóstico proporcionado, se espera que la tormenta pierda fuerza y eventualmente se disipe durante los próximos dos o tres días.

Por otra parte, se mantiene la atención sobre una nueva zona de inestabilidad ubicada frente a las costas de Centroamérica, la cual presenta un potencial del 90 por ciento de desarrollo. Debido a estas condiciones, se recomienda mantenerse atentos a la evolución del sistema durante los siguientes días. Asimismo, frente a la costa este de Estados Unidos continúa bajo vigilancia otra zona de inestabilidad, que presenta un 40 por ciento de probabilidad de desarrollo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Pronóstico del Clima en Monterrey, Nuevo León

Para Monterrey, el panorama meteorológico apunta a una semana con condiciones agradables, alternando periodos de sol y nubosidad, además de algunas posibilidades de lluvia hacia el final de la semana.

Los amaneceres continuarán siendo frescos, mientras que durante las tardes se espera un ambiente más templado, con temperaturas que podrían acercarse a los 27 grados.

Con información de Mauro Morales /Noticias N+

RR