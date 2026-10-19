Pronóstico del tiempo

Luego de Trudy, Otro Ciclón a la Vista: Mapa Muestra Ubicación de la Posible Tormenta Vance

La zona de baja presión elevó a 50% su probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas horas

Paso de Trudy Cerca de la Costa de Michoacán en el Océano Pacífico.Paso de Trudy Cerca de la Costa de Michoacán en el Océano Pacífico. Foto: Reuters

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Tras Trudy, otro ciclón podría formarse: Vance. La probabilidad de desarrollo ciclónico en el Pacífico ha aumentado al 50%.

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