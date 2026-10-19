Luego de Trudy, Otro Ciclón a la Vista: Mapa Muestra Ubicación de la Posible Tormenta Vance

Una zona de baja presión en el océano Pacífico, al sur de las costas de Guatemala, incrementó a 50% su probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, mientras mantiene 90% de probabilidad de formación a siete días. De desarrollarse como ciclón tropical, recibiría el nombre de Vance.

De acuerdo con el mapa meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el sistema se localiza a 750 kilómetros al sur-sureste de Puerto Chiapas, Chiapas, y se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 16 kilómetros por hora.

Las autoridades meteorológicas mantienen bajo vigilancia esta zona de baja presión ante la posibilidad de que evolucione a un sistema ciclónico durante los próximos días.

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Trudy se debilita en el Pacífico

Trudy se debilitó a tormenta tropical esta madrugada, mientras se aleja de las costas de Jalisco, aunque continúa causando fuertes lluvias en los litorales del occidente de México.

El sistema meteorológico se degradó de su condición de huracán y a las 3:00 horas, su centro se ubicó a 250 km del oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

En ese momento, Trudy presentaba vientos máximos sostenidos de 95 km/h, con rachas de 110 km/h, y se desplazaba hacia el oeste a una velocidad de 9 km/h. A las 6:00 horas, la tormenta ya estaba a 270 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes.

Aunque su circulación aún refuerza la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente de México y en Baja California Sur, los efectos asociados al sistema disminuyen de manera gradual, según el Servicio Meteorológico Nacional.