Trudy se Debilita a Tormenta Tropical Mientras se Aleja de las Costas de Jalisco

Trudy se debilitó a tormenta tropical esta madrugada, mientras se aleja de las costas de Jalisco, aunque continúa causando fuertes lluvias en los litorales del occidente de México.

El sistema meteorológico se degradó de su condición de huracán y a las 3:00 horas, su centro se ubicó a 250 km del oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

En ese momento, Trudy presentaba vientos máximos sostenidos de 95 km/h, con rachas de 110 km/h, y se desplazaba hacia el oeste a una velocidad de 9 km/h. A las 6:00 horas, la tormenta ya estaba a 270 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes.

Aunque su circulación aún refuerza la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente de México y en Baja California Sur, los efectos asociados al sistema disminuyen de manera gradual, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Pese a su debilitamiento, se espera que la tormenta tropical genere lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en la costa de Jalisco e intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en Baja California Sur.

Asimismo, provocará vientos sostenidos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la costa de Jalisco, con tendencia a disminuir durante el día.

Se pronostica que Trudy provoque oleaje de 2.0 a 4.0 metros.

A lo largo de la jornada, el fenómeno meteorológico seguirá mar adentro en el Pacífico mexicana y se disipará en las próximas horas sin tocar tierra.

Se espera que el centro de Trudy se aleje aún más de la costa mexicana antes de pasar cerca del sur de Baja California Sur entre este lunes y mañana martes.

El Gobierno federal levantó todas las alertas por huracán y tormenta tropical a lo largo de la costa del Pacífico y en el archipiélago de las Islas Marías.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Sin embargo, las autoridades recomendaron mantener vigilancia preventiva en el suroeste y centro-oeste del país, así como en Baja California Sur.

En las últimas semanas, la costa del Pacífico mexicano ha sido afectada por los huracanes Polo y Simon, así como por la tormenta Rachel. Las inundaciones dejaron al menos ocho muertos en la ciudad costera de Ensenada, Baja California.

Con información de Reuters

ASJ