Pronóstico del tiempo

Trudy se Debilita a Tormenta Tropical Mientras se Aleja de las Costas de Jalisco

El sistema meteorológico se degradó de su condición de huracán y se ubicó a 250 km del oeste-suroeste de Cabo Corrientes esta madrugada

TrudyEn las últimas semanas, la costa del Pacífico mexicano ha sido afectada por los huracanes Polo y Simon. Foto: Reuters.

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