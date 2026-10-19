Internacional

Atropellan a Diputada Australiana y Ordenan Investigación Antiterrorismo

La legisladora independiente Helen Haines se encuentra en estado crítico luego de ser arrollada frente a su oficina electoral en Wangaratta

AustraliaHaines fue elegida por primera vez al Parlamento en 2019. Foto: Reuters.

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