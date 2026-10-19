Atropellan a Diputada Australiana y Ordenan Investigación Antiterrorismo

Un automóvil atropelló a una legisladora federal independiente de Australia este lunes y la dejó gravemente herida en un aparente ataque deliberado, dijo el primer ministro, Anthony Albanese. El conductor fue detenido y el caso es investigado por una unidad anterrrorista.

Helen Haines, de 65 años, fue embestida por un todoterreno Toyota Land Cruiser frente a la oficina de su distrito electoral a media tarde en la ciudad de Wangaratta, en el estado de Victoria, según un comunicado policial.

Albanese dijo que el equipo nacional de antiterrorismo, que incluye policías y a las agencias de inteligencia, estaba investigando.

"Esto no fue un accidente. Hubo un acto deliberado, al parecer. No sabemos cuál es la motivación", dijo Albanese a la Australian Broadcasting Corp.

El conductor, de 43 años, fue detenido en el lugar por un transeúnte. Será interrogado en relación con el incidente, informó la policía.

"Un cuchillo fue localizado por la policía y confiscado del interior del Toyota", informó la policía.

"En esta etapa, la policía está investigando si se trató de un acto deliberado", añadió la policía.

Haines, quien fue elegida por primera vez al Parlamento en 2019, fue trasladada a un hospital con heridas críticas, informó la policía.

El suceso ha renovado las preocupaciones de seguridad para los legisladores australianos, en un país donde los políticos históricamente han sido muy accesibles para el público y por lo general realizan sus actividades sin agentes de seguridad presentes. Pero la incitación pública contra los funcionarios está creciendo.

La comisionada de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett, dijo en 2025 que las amenazas contra los parlamentarios se habían duplicado en los últimos tres años. Los datos policiales mostraron más de 1,000 amenazas de ese tipo contra políticos en el año fiscal 2025-2026 , dijo el lunes el ministro del Interior, Tony Burke.

En Reino Unido, los asesinatos de políticos han provocado un refuerzo de la seguridad. La legisladora laborista Jo Cox fue baleada y apuñalada en 2016 por un extremista de extrema derecha, y el conservador David Amess fue apuñalado en 2021 por un atacante inspirado por el grupo Estado Islámico.

En julio, la expolítica y concursante de reality "TV Ann Widdecombe" fue hallada asesinada con un martillo en su casa. Un hombre ha sido acusado en ese caso de cargos de asesinato y delitos relacionados con el terrorismo.

Con información de AP

ASJ