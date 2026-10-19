Internacional

Manifestantes Bloquean Acceso a Museo del Louvre en París en Protesta por Represión

El presidente Emmanuel Macron ordenó una revisión de la seguridad, mientras que el ministro del Interior admitió que la policía perdió el control durante los disturbios del fin de semana

Louvre bloqueoEl movimiento de los Chalecos Amarillos convocó una nueva ronda de protestas para el sábado. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+