Anuncian Toques de Queda en Francia Tras Protestas Violentas y Saqueos

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció "toques de queda" a partir de la noche de este lunes en Francia, después de los disturbios y saqueos registrados en las grandes ciudades durante el fin de semana.

"Pedí a los prefectos decretar varios toques de queda esta noche, toques de queda parciales", anunció el jefe de gobierno centroderechista tras una reunión de crisis, sin precisar en qué lugares se aplicará esta medida.

La lista de ciudades afectadas por la medida debe conocerse en la tarde, después de que los prefectos, representantes del gobierno en los diferentes departamentos franceses, conversan con los alcaldes, precisó.

Algunas medidas ya se anunciaron. En Marsella se prohibieron manifestaciones entre las 12:00 y las 20:00 horas de este lunes, tiempo local, y la ciudad de Denain, cerca de la frontera con Bélgica, decretó ya un toque de queda nocturno hasta el domingo.

El gobierno se encuentra bajo presión para frenar los disturbios y saqueos que opacaron el sábado las multitudinarias protestas contra el encarecimiento de la vida y que se reprodujeron el domingo por la noche.

El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció este lunes "fallas" en la gestión policial de los disturbios y pidió "nuevos modos operativos" para "poner fin a los fenómenos de barricadas y saqueos".

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, indicó que estos toques de queda no afectarán al partido de fútbol de Liga de Campeones previsto el martes, que enfrenta al Paris SG y al Barcelona en la capital francesa.

Lecornu descartó por el momento decretar el estado de emergencia, como le pidió el líder del partido conservador Los Republicanos, Bruno Retailleau, al considerar "más adecuados" los toques de queda.

Previamente, Macron rechazó la renuncia de Laurent Nuñez "dada la necesidad de mantener el mando de las fuerzas del orden en el contexto actual", informó la oficina presidencial en un comunicado.

La autoridad del Ejecutivo federal indicó que el presidente ordenó a Nuñez "tomar todas las medidas necesarias para garantizar plena transparencia sobre los fallos de planificación y de recopilación de inteligencia que condujeron a la violencia".

Macron también pidió la introducción de "nuevas tácticas policiales sobre el terreno lo antes posible" para poner fin a los incidentes violentos.

Grupos de personas incendiaron contenedores de basura, bicicletas y otros objetos en las calles y saquearon comercios en París, Lyon, Marsella y otras ciudades la noche del domingo, un día después de que estallara una gran violencia el sábado durante protestas en todo el país contra el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas. Al menos 2,400 personas fueron detenidas en todo el país.

Nuñez atribuyó la violencia a "hordas de alborotadores y saqueadores" y a "activistas de extrema izquierda", y reconoció que la estrategia policial debe adaptarse "frente a grupos extremadamente móviles". Las autoridades señalaron que grupos de cientos de personas buscaron enfrentamientos con la policía y atacaron edificios públicos, incluidos ayuntamientos y otras oficinas públicas.

El funcionario reconoció que las autoridades habían "perdido el control" en algunas grandes ciudades el sábado, con cientos de comercios saqueados.

"No se puede mirar a los comerciantes a los ojos cuando cientos de negocios han sido saqueados y decir que no hemos perdido el control en algunas de estas grandes ciudades. Evidentemente", afirmó.

Las llamas envolvieron el edificio decimonónico del ayuntamiento en Limoges, en el centro de Francia, lo que provocó el derrumbe del tejado y casi destruyó el edificio.

Con información de AFP y AP

ASJ