Internacional

Anuncian Toques de Queda en Francia Tras Protestas Violentas y Saqueos

El gobierno de Macron está bajo presión para frenar los disturbios que opacaron las multitudinarias movilizaciones contra el encarecimiento de la vida

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Macron Culpa a Grupos de Extrema Izquierda por Violentos Disturbios en Francia

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+