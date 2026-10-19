Internacional

Papa León XIV Sigue Recuperándose Pero Presidirá Audiencia General el Miércoles

El pontífice explicó tras el rezo del Ángelus que, una vez superada la "delicada" etapa de la operación, retomará gradualmente sus actividades

Papa León XIVSe prevé que León XIV reciba el jueves o viernes a los participantes del Congreso Internacional sobre la Pastoral Escolar. Foto: Reuters.

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