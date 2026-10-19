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¿Trudy Cambió su Trayectoria como Simon? Mapa Muestra Ruta de la Tormenta Tropical

México seguirá con lluvias fuertes en gran parte del territorio por varios fenómenos, entre ellos, el frente frío 2

Efectos del huracán Trudy en costas de MichoacánEfectos del huracán Trudy en costas de Michoacán. Foto: Reuters | Archivo

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El huracán Trudy se debilita a tormenta tropical, pero las lluvias no cesan. Frente frío 2 intensifica el clima en México. Infórmate sobre las condiciones actuales.

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