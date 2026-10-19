¿Trudy Cambió su Trayectoria como Simon? Mapa Muestra Ruta de la Tormenta Tropical

La trayectoria del huracán Trudy, el décimo de la temporada de ciclones 2026, cambió durante su paso por las costas del Pacífico mexicano, donde se degradó a tormenta tropical, luego de alcanzar la categoría 3.

En un principio, los pronósticos indicaban que el huracán Trudy llegaría a categoría 4, con posible impacto entre Colima y Jalisco; sin embargo, la trayectoria del ciclón cambió y pasó cerca de la línea costera, generando lluvias intensas en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.

La madrugada de este lunes, el huracán Trudy perdió fuerza y se debilitó a tormenta tropical con una trayectoria que se aleja del territorio mexicano. El ciclón se localizó a 250 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora (km/h), rachas de 110 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 9 km/h, detalló la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La tormenta Trudy generará lluvias puntuales fuertes en Jalisco e intervalos de chubascos en Baja California Sur, según el pronóstico para este lunes.

Además, el frente frío 2, que permanece estacionario en el este y sureste del Golfo de México, también generará lluvias torrenciales en Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, así como puntuales muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo; y puntuales fuertes en Campeche, indicó el reporte meteorológico de la Conagua.

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Trayectoria de Trudy

De acuerdo con el mapa de la trayectoria de Trudy de la Conagua, la tormenta ya no se dirige a Baja California Sur; mantiene su desplazamiento hacia el oeste y durante las próximas horas se seguirá debilitando hasta convertirse en post tropical remanente en aguas del Pacífico.

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En el caso del poderoso huracán Simon, que también cambió su trayectoria, se había proyectado su posible impacto en Jalisco. El ciclón permaneció varios días en aguas del Pacífico hasta que se debilitó y se disipó.

Aunque no tocó tierra, los efectos de Simon generaron lluvias muy fuertes en el litoral del Pacífico, desde Oaxaca hasta Sinaloa, y en Baja California Sur.

Antes de que Simon se debilitara, se formó Trudy y ahora, la Conagua prevé una nueva zona de baja presión con potencial ciclónico a 750 km al sur-sureste de Puerto Chiapas, con desplazamiento hacia el oeste a 16 km/hr.

De fortalecerse, se formaría la tormenta tropical Vance, el vigésimo ciclón de la temporada 2026 en el Pacífico.

Con información de N+.

RMT