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Trump Dice que los Migrantes Se Apoderaron de Francia y Pide que Cierren las Fronteras

Las declaraciones del mandatario estadounidense ocurren en el marco de las protestas violentas en varias ciudades francesas

Protestas en FranciaProtestas en Francia. Foto: Reuters

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Trump afirma que los migrantes 'se apoderaron de Francia' y urge a cerrar fronteras. Protestas violentas dejan 2,000 detenidos y cientos de heridos.

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