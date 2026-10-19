Trump Dice que los Migrantes Se Apoderaron de Francia y Pide que Cierren las Fronteras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los migrantes se apoderaron de Francia y recomendó “cerrar las fronteras rápido”.

Francia vivió el fin de semana una jornada de protestas violentas contra la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, que derivaron en la detención de al menos 2,000 personas. Además, 600 policías, gendarmes y bomberos resultaron heridos.

Durante las protestas del sábado, 17 de octubre de 2026, hubo incendios, destrozos y saqueos en varias ciudades de Francia, con incidentes graves en París, Lyon, Marsella y Lille.

Este lunes, Sébastien Lecornu, primer ministro francés, anunció "toques de queda" en varios puntos del país, en medio de la presión para poner fin a los disturbios y saqueos registrados desde el fin de semana.

En tanto, Emmanuel Macron, presidente de Francia, admitió "fallos" en la gestión policial de los disturbios y pidió "nuevos modos operativos" para "poner fin a los fenómenos de barricadas y saqueos".

Mientras que en Marsella se prohibieron manifestaciones entre las 12:00 y las 20:00 horas de hoy, y la ciudad de Denain, cerca de la frontera con Bélgica, decretó un toque de queda nocturno hasta el domingo.

Algunas ciudades de Bélgica e Italia también registraron protestas el fin de semana contra el encarecimiento de la vida, que terminaron con enfrentamientos entre la policía y manifestantes, y saqueos.

Con información de N+ y agencias.

RMT