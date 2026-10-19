Internacional

Deslizamiento en Mina de Oro de Colombia Deja al Menos 9 Muertos y Decenas de Atrapados

Primeros reportes sitúan a unas 30 personas en la instalación; muchas no han podido salir

Deslizamiento en Mina de Oro de Colombia Deja al Menos 9 Muertos y AtrapadosUn deslizamiento de tierra dejó al menos nueve muertos en una mina de oro de Nariño, Colombia. Imagen de referencia. Foto: AP / Archivo

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