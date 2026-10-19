Deslizamiento en Mina de Oro de Colombia Deja al Menos 9 Muertos y Decenas de Atrapados

Al menos nueve personas murieron este lunes en un deslizamiento de tierra en una mina de oro irregular de Santa Bárbara de Iscuandé, en el departamento de Nariño, en el suroeste de Colombia, informaron autoridades departamentales.

El secretario de Gobierno de Nariño, Fredy Andrés Gámez Castrillón, confirmó la cifra a la emisora BluRadio y dijo que se espera que aumente:

"Se confirman nueve muertos y con la expectativa de aumentar el número de fallecidos porque se estima que en esta mina había más o menos 30 personas".

El secretario de Paz y Derechos Humanos del departamento, Alex González, informó a Caracol Televisión sobre las personas sepultadas:

"Se reporta que varias personas están sepultadas por un derrumbe de tierra, personas que estaban haciendo minería. Y el reporte que tenemos hasta el momento es de nueve muertos".

Los primeros reportes indican que el derrumbe de un talud en la instalación artesanal ocurrió a primera hora de la mañana y que la mayoría de quienes se encontraban en el lugar permanecen atrapados. Al sitio, una zona rural de difícil acceso, se desplazaron equipos de bomberos y de la Defensa Civil para las labores de búsqueda y rescate.

La Defensoría del Pueblo pidió en redes sociales atención a la emergencia y expresó su preocupación por la posibilidad de que el deslizamiento haya dejado un número importante de víctimas. El organismo sostuvo que la prioridad es salvar vidas y llamó a disponer de todos los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios. También recordó que, por la presencia de grupos armados ilegales en la zona, es preciso garantizar el acceso seguro de los equipos de emergencia y del personal humanitario.

Hace dos meses, también en Nariño, otro accidente en una mina artesanal de oro dejó 13 muertos y varios heridos.

Con información de EFE.