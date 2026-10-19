Internacional

Se Incendia Ala de Avión de LATAM Antes de Despegar en el Aeropuerto de Lima

LATAM gestiona reubicar a los pasajeros; el aeropuerto mantiene sus operaciones con normalidad

Se Incendia ala de Avión de LATAM Antes de Despegar en el Aeropuerto de LimaUn avión de LATAM Airlines Perú presentó llamas en la zona del ala y el motor antes de despegar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de Lima. Foto: N+

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