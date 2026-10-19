Se Incendia Ala de Avión de LATAM Antes de Despegar en el Aeropuerto de Lima

El ala izquierda de un avión de LATAM Airlines Perú se incendió la mañana de este lunes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de Lima, cuando la nave se alistaba para despegar en el vuelo LA2302, de la ruta nacional Lima-Piura. Los pasajeros fueron desembarcados sin mayores contratiempos.

En videos del momento se aprecian llamas y humo negro en la zona del ala y el motor, con el avión detenido en la plataforma. El incidente provocó temor entre quienes viajaban a bordo.

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LATAM Airlines Perú informó en un comunicado que el vuelo presentó un evento técnico imprevisto previo al despegue y que por ello se determinó el desembarque preventivo de los pasajeros. La empresa señaló que brinda asistencia a los afectados y gestiona su reubicación en otros vuelos. Indicó además que las circunstancias del hecho serán materia de una evaluación técnica.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez informó que durante la mañana se registró una emergencia con uno de los vuelos de la aerolínea, que fue controlada, y que los pasajeros fueron atendidos por la empresa. Precisó que las operaciones se desarrollan con normalidad, con las pistas 1 y 2 en funcionamiento, y que no hubo afectación en llegadas ni salidas de vuelos.

El viernes pasado, otro avión de la misma aerolínea regresó a Lima, en la ruta a São Paulo, Brasil, por una emergencia ocurrida durante la travesía.

Con información de Ricardo Burgos.

CT