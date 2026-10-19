Accidente en Iztapalapa Hoy: Choque Múltiple Afecta Circulación en Calzada Zaragoza

Un aparatoso accidente se registró este lunes en la calzada Zaragoza, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler cargado con basura no pudo frenar y se impactó contra varios vehículos provocando una carambola sobre la Calzada Zaragoza, en dirección a la zona Centro de la capital del país.

De manera preliminar se reportan 4 lesionados, entre ellos un motociclista con fractura de pierna, cuya unidad quedó debajo de un vehículo; así como un adulto mayor que viajaba en el primer auto impactado por la pesada unidad.

Hay afectación en la vialidad por la presencia de equipos de emergencia. También se reporta líquido regado en el pavimento, como aceite y grasa, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones.

Esta mañana se registró otro accidente en la carretera México-Pachuca, se trató de la volcadura de un tráiler que dejó a la unidad al borde del precipicio de un puente en Tlalnepantla, Estado de México.

El tránsito de la salida de a la altura de Río de los Remedios quedó cerrado, debido a la presencia de la pesada unidad, así como uno de los rollos de papel que quedó debajo del puente, entorpeciendo la vialidad.

Con información de N+