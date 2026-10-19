Accidentes

Accidente en Iztapalapa Hoy: Choque Múltiple Afecta Circulación en Calzada Zaragoza

De manera preliminar se reportan 4 lesionados, entre ellos un motociclista con fractura de pierna

Accidente en Calzada Zaragoza, alcaldía IztapalapaAccidente en Calzada Zaragoza, alcaldía Iztapalapa. Foto: N+

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Choque múltiple en Iztapalapa: tráiler no frena y causa carambola en Calzada Zaragoza. 4 lesionados, entre ellos un motociclista grave. Infórmate sobre el estado del tráfico.

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