Desarrollan un Modelo de IA para Detectar Metástasis de Cáncer de Mama en la Axila

Investigadores de universidades y hospitales catalanes desarrollaron un modelo de Inteligencia Artificial (IA) que permite detectar si hay metástasis del cáncer de mama en zonas cercanas al pecho, como los ganglios de la axila, informó este lunes la Universidad Pompeu Fabra (UPF).

Según el comunicado de la UPF, el sistema surgió de un estudio que combina por primera vez los datos clinicopatológicos del tumor, como su tamaño y sus características, con la respuesta inmunitaria de los pacientes.

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La investigación ayuda a conocer mejor los mecanismos inmunitarios implicados en la extensión del cáncer de mama a los ganglios linfáticos. Aunque el modelo no puede anticipar si un paciente desarrollará o no metástasis, sí señala variables clínicas y, sobre todo, inmunes que se asocian al hecho de tener metástasis en la axila.

El estudio también identificó un posible biomarcador —una señal biológica que ayuda a reconocer una enfermedad— de la metástasis axilar: un grupo de células situadas dentro del tumor primario que podrían ser determinantes para detectar la extensión del cáncer.

Los ganglios de la axila son puntos fundamentales del sistema inmunitario y actúan como filtro de la linfa, por lo que su estado es crucial para determinar si hay metástasis del cáncer de mama luminal, uno de los más frecuentes. La tasa de mortalidad de esta enfermedad aumenta de manera significativa si las células tumorales se desplazan hacia los ganglios linfáticos de la axila.

El desarrollo tecnológico de la IA estuvo a cargo de investigadores de la Unidad BCN MedTech del Departamento de Ingeniería de la UPF. La parte clínica correspondió al Hospital Universitario de Tortosa Verge de la Cinta, al Instituto de Investigación Biomédica Cataluña Sur y a la Universidad Rovira i Virgili.

El estudio se dio a conocer con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora este 19 de octubre. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 2.4 millones de mujeres fueron diagnosticadas con la enfermedad en todo el mundo en 2024, y 694 mil perdieron la vida.

Con información de EFE.

CT