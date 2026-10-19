Internacional

Desarrollan un Modelo de IA para Detectar Metástasis de Cáncer de Mama en la Axila

El sistema combina por primera vez datos del tumor y la respuesta inmunitaria de los pacientes

Desarrollan un Modelo de IA para Detectar Metástasis de Cáncer de Mama en la AxilaUna mamografía se observa a contraluz sobre una pantalla de revisión. Foto: Reuters / Archivo

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