Rusia Ataca Parque de Ucrania donde Había Familias y Deja Niños Muertos

Este lunes se registró un nuevo bombardeo ruso contra un parque de la región de Járkov, en el noreste de Ucrania, donde murieron seis personas, entre ellas tres niños, y otras 14 personas resultaron heridas, anunciaron las autoridades.

"Alcanzó directamente (un dron ruso) a personas en un parque cerca de una cafetería" y mató entre otros, a una niña de un poco más de un año que estaba en un cochecito, informó el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Este ataque tuvo lugar en el parque central de Nova Vodolaga, una ciudad que contaba con unos 10,000 habitantes antes de la guerra, ubicada en la región de Járkov, fronteriza con Rusia.

El gobernador regional, Oleg Sinegubov, informó en Telegram de un balance actualizado de seis muertos, entre ellos tres niños, y 14 heridos.

"Los ocupantes utilizaron un dron para atacar el parque central de Nova Vodolaga en un momento en que había mucha gente, especialmente familias con niños", denunció la policía regional.

Cabe recordar que hace unos días, el 12 de octubre, se registró otro ataque con drones que impactó contra un edificio residencial, dejando 13 personas heridas, en Járkov.

Zelenski pide ayuda a países aliados

Por su parte, Zelenski reiteró su llamado a los países aliados para que proporcionen a su país más recursos de defensa antiaérea, en un contexto de tensiones con el presidente estadounidense Donald Trump.

"Pedimos que las sanciones contra Rusia sigan vigentes mientras continúen las masacres. Le pedimos a Estados Unidos que se mantenga firme", afirmó Zelenski, quien ya criticó este fin de semana la exención decidida por Trump para ciertas sanciones dirigidas contra Moscú.

En la región ucraniana de Lugansk, ocupada por Rusia, un bombardeo de Ucrania mató este lunes a tres personas que estaban en un vehículo funerario, informó en Telegram la autoridad local nombrada por Moscú, Leonid Pásechnik.

Con información de N+ y AFP.