Internacional

Rusia Ataca Parque de Ucrania donde Había Familias y Deja Niños Muertos

Volodimir Zelenski reiteró su llamado a los países aliados para que proporcionen a su país más recursos de defensa antiaérea

Ataque ruso en Járkov, en el noreste de UcraniaAtaque ruso en Járkov, en el noreste de Ucrania. Foto: AFP | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante ataque en Ucrania: un dron ruso mata a 6 personas en un parque, entre ellas 3 niños. Zelenski urge a aliados por más recursos de defensa. ¿Qué sigue?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+