Empresas Cobraron Seguro por Muerte de Fotoperiodistas en AXE Ceremonia

Familiares y amigos de Miguel Ángel Rojas, el fotoperiodista que murió junto con Berenice Giles cuando cubrían el festival AXE Ceremonia 2025 en el Parque Bicentenario y una estructura les cayó encima, se manifestaron hoy en la Ciudad Judicial, en la Ciudad de México (CDMX), para exigir la vinculación a proceso de siete personas físicas y tres morales, acusadas de homicidio culposo.

Los manifestantes bloquearon la Avenida Niños Héroes y señalaron que, durante la madrugada, en la continuación de la audiencia, representantes de Grupo Eco, empresa organizadora del evento, pidieron al juez declarar prescrito el delito.

Para las personas morales, el delito prescribió el pasado 5 de octubre de 2026, señalaron las empresas.

Tábata Jimena Salas, asesora legal de la familia de Miguel Ángel, reveló que durante la audiencia también se enteraron que, aparentemente, las empresas organizadoras ya cobraron el dinero de un seguro que se pagó por la muerte de los jóvenes.

La asesora legal declaró que es “sumamente indignante” saber que ya se “cobró dinero a favor de las muertes de Miguel y de Berenice”.

La audiencia de imputación en contra de tres empresas y siete personas relacionadas con la muerte de los fotoperiodistas entró en receso y se reanudará la tarde de este lunes.

En el segundo día de la audiencia inicial, se presentaron los alegatos tanto de la Fiscalía como de la defensa de cada uno de los 10 imputados.

La Fiscalía los imputó por el delito de homicidio culposo, el cual se sanciona con una pena de entre dos a cinco años de prisión.

En la primera audiencia, que se extendió casi 21 horas, fue vinculada a proceso María ‘N’, oficial encargada de Protección Civil del evento.

Con información de Arturo Sierra.

RMT