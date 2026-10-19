Seguridad

Empresas Cobraron Seguro por Muerte de Fotoperiodistas en AXE Ceremonia

Las compañías pidieron al juez declarar prescrito el delito por los hechos ocurridos el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario

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Piden Justicia para Miguel y Berenice, Jóvenes que Murieron en Axe Ceremonia

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Tragedia en AXE Ceremonia: Empresas buscan prescripción del delito tras cobrar seguro por muerte de fotoperiodistas. Familiares piden justicia en CDMX.

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