Explosión en Laboratorio Químico Provoca Evacuación en Escuela de Veracruz

Una explosión al interior del laboratorio químico de una escuela de bachiller, ubicada en la colonia cazones de poza rica, movilizó a los cuerpos de emergencia.

Tras el incidente se reportaron que seis estudiantes resultaran lesionados principalmente en las manos. Aunque inicialmente no se reportaron lesiones de gravedad, los jóvenes requerían valoración médica.

Al arribar los paramédicos y personal de Protección Civil, los estudiantes ya habían sido trasladados por personal de la escuela y familiares a una clínica particular para recibir atención médica especializada.

Como medida preventiva, el plantel fue evacuado. Las causas del incidente no han sido confirmadas oficialmente. Se espera que las autoridades revisen las condiciones del laboratorio y los protocolos de seguridad para determinar cómo ocurrió el accidente.