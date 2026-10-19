Accidentes

Explosión en Laboratorio Químico Provoca Evacuación en Escuela de Veracruz

Personal del plantel y familiares trasladaron a los afectados antes de la llegada de paramédicos y elementos de Protección Civil

Una explosión en un laboratorio de bachillerato en Poza Rica dejó seis estudiantes heridosUna explosión en un laboratorio de bachillerato en Poza Rica dejó seis estudiantes heridos. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Seis estudiantes heridos tras explosión en laboratorio químico en Poza Rica. El plantel fue evacuado

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+