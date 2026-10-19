Accidentes

Accidente en el Metro CDMX Hoy: Muere Adulto Mayor en la Estación Bellas Artes de la Línea 8

Paramédicos confirmaron que un hombre de 78 años ya no contaba con signos vitales

Metro de CDMXUsuarios esperan fuera del vagón a que el Metro de CDMX retome circulación. Foto: Cuartoscuro

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