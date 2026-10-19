Accidente en el Metro CDMX Hoy: Muere Adulto Mayor en la Estación Bellas Artes de la Línea 8

Un adulto mayor de aproximadamente 78 años murió tras ser arrollado por un convoy del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en la estación Bellas Artes de la Línea 8, en la Ciudad de México.

El incidente provocó la suspensión momentánea del servicio y el desalojo de usuarios mientras se realizaban las maniobras para retirar el cuerpo.

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Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes, cuando el hombre cayó a las vías y fue alcanzado por el tren. Tras el reporte de la emergencia, personal de auxilio acudió a la estación, donde se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc intervinieron en la atención del incidente y solicitaron la presencia de peritos para llevar a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con información de N+, de manera preliminar se presume que el hombre se habría arrojado a las vías del Metro. Sin embargo, las circunstancias en las que ocurrió el hecho deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

A través de su cuenta en X, el STC Metro informó sobre la interrupción temporal del servicio en la Línea 8. “El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 8. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”, señaló la dependencia.

Durante las labores de emergencia, los usuarios fueron desalojados de la estación para facilitar el trabajo del personal encargado del rescate. La suspensión se mantuvo mientras se realizaban las maniobras para retirar a la víctima y permitir que las autoridades efectuaran los procedimientos correspondientes.

Cerca de las 14:08 horas, el STC Metro informó que el servicio de la Línea 8 se había reanudado y que los trenes operaban con normalidad en todas las estaciones, luego de concluir las labores de atención a la emergencia.

TLS