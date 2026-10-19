Sociedad

Ángela Karime Gana Medalla de Oro en Indonesia con Extintor Acústico

La alumna de 16 años del CETis 78 desarrolló un dispositivo portátil que utiliza ondas sonoras para sofocar las llamas

Ángela Karime Gana Medalla de Oro en Indonesia con Extintor AcústicoÁngela Karime Gana Medalla de Oro en Indonesia con Extintor Acústico. Foto: DGETI Tamaulipas

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Innovación mexicana en acción: Ángela Karime triunfa con un extintor acústico en la Feria Internacional de Ciencia 2026.

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