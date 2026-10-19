Ángela Karime Gana Medalla de Oro en Indonesia con Extintor Acústico

Ángela Karime Hernández Venegas, alumna del CETis 78, puso en alto el nombre de Altamira y de México al conquistar la medalla de oro con su proyecto Vortex Tech, durante la Feria Internacional de Ciencia e Invención 2026, celebrada en Indonesia.

Su proyecto destacó entre 110 propuestas de 25 países en la categoría Tecnológica, lo que refleja el alcance internacional del certamen y la relevancia del resultado obtenido por la estudiante mexicana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Adolescente Desarrolla Extintor Acústico para Sofocar Incendio, Tamaulipas

Ángela Karime presentó un prototipo de extintor acústico, una propuesta innovadora que busca aprovechar la tecnología del sonido a través de ondas acústicas como una alternativa para combatir incendios.

Además de obtener la medalla de oro, su proyecto consiguió el pase al premio especial denominado Asociación de Jóvenes Científicos de Indonesia, que le otorga el derecho a participar en la Séptima Olimpiada Internacional de Proyectos de Ciencias Aplicadas de Indonesia 2026, un evento científico internacional organizado en modalidad híbrida.

Para el desarrollo y la presentación de esta propuesta, la estudiante contó con la asesoría del docente Arturo Hernández Muñoz, cuyo acompañamiento fue fundamental durante el proceso.

Con este reconocimiento internacional, Ángela Karime suma seis medallas de ciencia e innovación, destacando su talento e iniciativa en el ámbito científico.

El prototipo desarrollado por Ángela Karime utiliza ondas sonoras de baja frecuencia para generar turbulencias de aire que desplazan el oxígeno que alimenta la combustión. Según la estudiante, ha realizado más de 100 pruebas para sofocar distintos tipos de fuego y trabaja en una versión automática capaz de detectar las llamas y apagarlas.