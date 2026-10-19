Sociedad

INAH Inicia Peritajes por Daños en Centro Histórico Tras Marcha por el Agua en Guadalajara

El Instituto Nacional de Antropología e Historia hace un recuento de las afectaciones a los edificios emblemáticos del primer cuadro de la ciudad

Centro históricoEl INAH inicia peritajes por daños en el centro histórico de Guadalajara. Foto: N+

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El INAH evalúa daños en el centro histórico de Guadalajara tras marcha por el agua. Edificios emblemáticos como el Palacio de Gobierno y la Catedral afectados

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