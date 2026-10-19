Instalan Megacentro de Salud Mamaria en el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM

En el marco por el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama fue instalado un megacentro de salud mamaria en el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De esta forma personal de la máxima casa de estudios del país, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SSCDMX) darán servicios de prevención y detección oportuna de cáncer de mama a la comunidad universitaria y al público general, todo con cita previa.

Mujeres de entre 40 a 69 años y con signos de alarma podrán asistir al estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario a aplicarse los estudios necesarios hasta el viernes 23 de octubre, fecha en que concluyen estas jornadas de salud.

Gustavo Olaiz Fernández, titular de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM, instancia convocante, aclaró que la mastografía no está indicada para toda la gente, razón por la cual se dispondrá de equipos de ultrasonido y ultrasonografía. También se brindará capacitación para enseñar a realizarse la palpación y, de ser necesario, asistir a consulta para una revisión.

El interés generado por esta iniciativa ha sido significativo, ya que el primer día del registro en línea se alcanzaron aproximadamente dos mil citas, es decir, el cupo considerado.

"Vamos a empezar el 18 de octubre porque ese día habrá un partido de las Pumas contra Atlas. Las jugadoras se han vuelto nuestras embajadoras de la salud", enfatizó el titular de la DGAS.

Se cuenta con seis camiones con los equipos médicos, cinco de la SSCDMX y uno del IMSS para este trabajo interinstitucional con un horario de 9:00 a 15:00 horas, en el que se estima atender a cerca de 50 personas en cada unidad.

En la inauguración, el titular de la Dirección General de Atención a la Salud, subrayó que el cáncer de mama, además de ser la primera causa de muerte por tumores en la mujer mexicana, es un problema social y de equidad. "El país sigue subiendo sus tasas cada año; estamos en 18 por cada 100 mil personas y la demografía no nos ayudará debido a que cada vez tenemos más mujeres en el grupo de edad". indicó.

Recordó que el estado del país que tiene la mortalidad más elevada es Sonora, por lo que se requieren además pruebas menos agresivas, socialmente más sensibles y efectivas.

El funcionario mencionó que el Megacentro realizará alrededor de dos mil mastografías y mil ultrasonidos; talleres y charlas de exploración con el despliegue de un “ejército blanco” en vehículos habilitados con mastógrafos y cuatro carpas donde se practicarán los ultrasonidos.

Por su parte, Ana Beatriz Vilchis Mora, directora en la Jurisdicción Sanitaria de Coyoacán de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, señaló que aun cuando la estadística siempre marca que los casos en primer lugar suceden en las mujeres, este diagnóstico también es posible en el género masculino.

"La incidencia es menor del uno por ciento, pero existe y es importante que también los varones tomen conciencia, por lo que si notan alguna lesión, cambio de coloración a la palpación, es importante que acudan de manera inmediata al médico para una revisión a detalle", indicó durante los trabajos de esta jornada.

HVI