Salud

Instalan Megacentro de Salud Mamaria en el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM

Mujeres de entre 40 a 69 años pueden asistir al estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario a aplicarse los estudios necesarios

Megacentro UNAMCuartoscuro

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