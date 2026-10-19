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¿Gilberto Mora al Barcelona? Messi Habría Recomendado al Futbolista Mexicano

Al ser mayor de edad, Mora ya puede fichar con cualquier equipo extranjero

Gilberto Mora: Esta Es la Oferta Millonaria de un Equipo en Europa por el MexicanoEl futbolista mexicano, Gilberto Mora. Foto: Reuters

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