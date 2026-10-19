¿Gilberto Mora al Barcelona? Messi Habría Recomendado al Futbolista Mexicano

El talento de Gilberto Mora lo ha colocado como una de las grandes promesas, no solo de México, sino del mundo entero. El centrocampista de los Xolos de Tijuana es visto como uno de los jugadores que marcará el futuro del futbol internacional, pues incluso el propio Messi lo incluyó en su lista de los diez jóvenes con más proyección de cara al futuro.

Desde hace meses, el destino de Gilberto Mora es tema de conversación pues se reporta que múltiples equipos en Europa lo siguen de cerca. Hace un par de semanas, el periodista de TUDN, David Faitelson, dijo que ya existía una propuesta propuesta para fichar al mediocampista de los Xolos.

"Me dicen en Tijuana que recibieron, de parte de la representante de Gilberto Mora, que es una brasileña, que se llama Rafaela Pimenta, que también representa a Erling Haaland, entre otros futbolistas importantes, dijeron: 'hay una oferta de un club inglés', en este caso Liverpool, que iría en una cifra histórica por encima de los 50 millones de dólares para el club Xolos de Tijuana por Gilberto Mora, que cumple 18 años la próxima semana", fue el reporte periodístico de Faitelson en el programa Tercer Grado Deportivo.

Sin embargo, parece que hay más de un posible destino para Mora y hay reportes que indican que Messi podría terminar influyendo en el futuro del joven mexicano.

Messi habría recomendando a Gilberto Mora en el Barcelona

Aunque de momento no hay nada oficial, reportes en la prensa española señalan que Lionel Messi habría dado su recomendación al FC Barcelona para que intenten fichar a Gilberto Mora. En ese sentido, el reporte señala que el equipo blaugrana ya tiene al jugador en el radar, pero enfrentaría una dura competencia por su fichaje ya que clubes como Arsenal, Liverpool y Real Madrid también siguen de cerca al seleccionado mexicano.

De acuerdo con la prensa inglesa, el posible traspaso de Gilberto Mora rondaría entre los 20 y los 25 millones de euros (es decir, entre 17 y 21 millones de libras esterlinas o entre 22,5 y 28 millones de dólares), una cifra que establecería un nuevo récord en las ventas de la Liga MX.