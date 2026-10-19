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DIF Atiende a Adolescente Embarazada tras Presunto Abuso en Tampico

La dependencia informó que mantiene comunicación con la menor y da seguimiento a su situación

DIF Atiende a Adolescente Embarazada tras Presunto Abuso en TampicoDIF Atiende a Adolescente Embarazada tras Presunto Abuso en Tampico. Foto: N+

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Atención integral a menor embarazada en Tampico: DIF asegura su bienestar y privacidad.

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