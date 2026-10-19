DIF Atiende a Adolescente Embarazada tras Presunto Abuso en Tampico

El Sistema DIF de Tampico brinda atención y seguimiento a una adolescente de aproximadamente 13 años que cursa un embarazo, caso en el que se habría considerado la posibilidad de interrumpir la gestación, aunque trascendió que la menor no estaría de acuerdo con esta opción.

A través de la Procuraduría de Protección a la Mujer, la Familia y Asuntos Jurídicos, la dependencia informó que mantiene comunicación con la adolescente y da seguimiento a su situación mediante los protocolos establecidos.

El organismo señaló que se proporciona atención multidisciplinaria con el objetivo de salvaguardar la integridad de la menor y garantizar la protección de sus derechos.

Asimismo, precisó que, por disposición legal y ética, se reserva los detalles del caso para proteger la identidad de la adolescente, garantizar su privacidad y evitar su revictimización.

Por otra parte, pese a que a nivel nacional ya se tienen establecidos los protocolos para atender casos de menores de edad en embarazo, en Tamaulipas redoblan lineamientos; ahora hospitales, clínicas y prestadores de servicios de salud públicos y privados en Tamaulipas están obligados a reportar de inmediato y de manera confidencial los embarazos detectados en niñas y adolescentes, para activar protocolos de protección e investigación.

La medida quedó establecida en la Ley de Salud. El personal médico deberá dar aviso al Ministerio Público y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Tamaulipas