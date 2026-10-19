Accidentes

Chofer de Metrobús Pierde el Control y Choca en Alcaldía Benito Juárez de CDMX; Hay 9 Heridos

El accidente provocó una intensa movilización de servicios de emergencia en la colonia Moderna

La unidad del Metrobús quedó destruida por el choque en la alcaldía Benito JuárezFoto: N+
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