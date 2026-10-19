Chofer de Metrobús Pierde el Control y Choca en Alcaldía Benito Juárez de CDMX; Hay 9 Heridos

Los pasajeros de una unidad 364 de la Línea 2 del Metrobús vivieron momentos de pánico luego de que el autobús sufriera un accidente en inmediaciones de la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Luego del llamado de emergencia, ambulancias y elementos de la policía local acudieron a verificar la situación. Al llegar al cruce entre Juana de Arco y Plutarco Elías Calles, encontraron el transporte público destrozado de la parte delantera.

Según testigos, la unidad de la ruta que va de Tepalcates a Tacubaya perdió el control cuando trató de incorporarse a una curva, por lo que impactó contra un semáforo.

Tras el accidente, nueve personas requirieron apoyo médico, así lo reportó el Heroico Cuerpo de Bomberos de CDMX.

Mientras se llevan a cabo las labores para atender a las personas afectadas, personal de tránsito agiliza la circulación en los alrededores. Lo anterior, porque tras el choque una parte de la unidad articulada quedó arriba del camellón, mientras que la otra permanece obstruyendo la vialidad.

El servicio en la ruta no se ha visto interrumpido; no obstante, las unidades presentan un poco de retraso por tener que cruzar por la zona.

Accidente desde el aire. Foto: N+

El chofer del Metrobús que se accidentó en la colonia Moderna, se encuentra en el lugar, pero pronto será trasladado para rendir su declaración sobre lo ocurrido. En los alrededores hay varias cámaras de vigilancia que serán clave para esclarecer cómo sucedió el accidente.

Más tarde el Metrobús informó que el accidente ocurrió cerca de la estación Las Américas de la Línea 2. Asimismo, refirió que, según las cámaras de la unidad, se comprobó que circulaba sobre el carril confinado cuando, presuntamente, el conductor perdió el control e impactó contra infraestructura vial.

"Se solicitaron servicios de emergencia para valorar a siete personas que resultaron lesionadas a bordo de la unidad, ninguna de gravedad por lo que no ameritaron traslado", puntualizó en una tarjeta informativa.

EPP