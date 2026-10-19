Segunda Marcha Nacional del IMSS: ¿Qué Sindicatos Bloquearán este Miércoles en CDMX?

La segunda marcha nacional del IMSS convocada para ese miércoles 21 de octubre de 2026 es organizada por trabajadores de base, personal médico, enfermeras y jubilados disidentes del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes protestan en contra de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Los trabajadores de base del IMSS anunciaron que las nuevas movilizaciones se realizarán de nueva cuenta en todo el país. En la CDMX, la marcha comenzará a las 15:00 horas y partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Se mantienen las exigencias de mejores salarios, la salida de Rafael Olivos y elecciones directas de representantes sindicales.

Piden que el incremento directo al salario sea de al menos 10%, tras rechazar la propuesta del 6.8% global (2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones).

Otro punto es el cambio de dirigencia y así sea destituido Rafael Olivos Hernández, secretario general del SNTSS, y la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario para renovar el Comité Ejecutivo Nacional.

Reclaman mayor abasto de medicamentos, insumos médicos y la contratación de más personal para cubrir plazas vacantes.

Se dio a conocer que se prevén protestas simultáneas y movilizaciones de trabajadores en distintos estados del país, como ha ocurrido en estados de Morelos, Baja California, Veracruz, Sonora, y otros más.

Los sindicatos que se han manifestado son: Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (FINTRAS), Sindicato Mexicano de Salud (SIMESA).

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y autoridades de la CDMX prevén vialidades afectadas y dieron a conocer alternativas viales:

Se tiene previsto que la movilización parta del Centro Médico Nacional Siglo XXI en Avenida Cuauhtémoc y como destino son las Oficinas Centrales del IMSS en Paseo de la Reforma No. 476 (colonia Juárez), donde se mantiene un plantón permanente.

Por lo que las vialidades afectadas serán sobre:

• Avenida Cuauhtémoc, en las inmediaciones de Centro Médico.

• Eje 3 Sur, Baja California, Viaducto.

• Avenida Insurgentes Sur y Centro.

• Paseo de la Reforma, en el tramo que va de la Glorieta de la Palma/Cuitláhuac hacia el Ángel de la Independencia.

HVI