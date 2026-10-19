Sociedad

Segunda Marcha Nacional del IMSS: ¿Qué Sindicatos Bloquearán este Miércoles en CDMX?

En la CDMX, la marcha comenzará a las 15:00 horas y partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI

¿Qué Sindicatos del IMSS Marcharán en CDMX este Miercoles 21 de Octubre en CDMX y el País?Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifiestan en demanda de abasto de medicamentos y de mejoras salariales. Foto: EFE

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