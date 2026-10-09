Trabajadores del IMSS se Manifiestan por Falta de Insumos en Chihuahua

La mañana de este viernes, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron y bloquearon parcialmente el acceso al Hospital Morelos, en la ciudad de Chihuahua, al permitir únicamente el ingreso de pacientes prioritarios, entre ellos quienes tienen citas con especialistas en cardiología y oncología.

Entre sus principales demandas se encuentran la inconformidad por el incremento salarial y la falta de insumos y materiales para trabajar. Los trabajadores señalaron que durante la guardia de la noche anterior no contaron con materiales básicos, como sábanas.

Asimismo, denunciaron que durante la visita del director general del IMSS, realizada en julio pasado, se simuló una mejora en las condiciones del hospital. Aseguraron que un día antes de la visita comenzaron a dar de alta a varios pacientes y a surtir productos como jabón y otros materiales básicos que, afirmaron, suelen faltar.

Los trabajadores advirtieron que, si no reciben una solución por parte del sindicato y de las autoridades del IMSS, continuarán con los bloqueos. También pidieron a la ciudadanía comprensión y paciencia ante las afectaciones.

Hasta el momento, permanecen cerradas la subdelegación del IMSS y la Clínica 44, además del área de consulta externa del Hospital Morelos.