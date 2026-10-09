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Trabajadores del IMSS se Manifiestan por Falta de Insumos en Chihuahua

La protesta afecta las actividades en la subdelegación del IMSS, la Clínica 44 y el área de consulta externa del Hospital Morelos

Protestan Trabajadores del IMSS en ChihuahuaProtestan Trabajadores del IMSS en Chihuahua. Foto: N+

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Trabajadores del IMSS en Chihuahua protestan por falta de insumos y mejoras salariales. Bloqueos afectan Hospital Morelos y más.

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