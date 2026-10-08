Salud

Doctor Vagón Llegará a Chihuahua con Servicios Médicos Gratuitos

El Tren de la Salud ofrecerá consultas, pruebas de laboratorio, estudios de gabinete, atención dental y auditiva, entre otros servicios

Doctor Vagón Llegará a ChihuahuaDoctor Vagón Llegará a Chihuahua. Foto: Cuartoscuro

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El Tren de la Salud ofrece atención médica gratuita en Chihuahua: consultas, estudios, atención dental y auditiva.

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