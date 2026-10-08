Doctor Vagón Llegará a Chihuahua con Servicios Médicos Gratuitos

El Tren de la Salud, mejor conocido como Doctor Vagón, llegará al estado de Chihuahua para ofrecer servicios médicos y medicamentos de manera gratuita en distintas comunidades de la entidad.

La primera parada será en Creel, del 10 al 14 de octubre, donde se brindarán consultas y servicios de especialidad, además de pruebas de laboratorio, estudios de gabinete, atención dental y auditiva, entre otros.

Posteriormente, el tren se trasladará a La Junta, del 17 al 21 de octubre, y a Jiménez, del 25 al 29 de octubre. La última parada será Ciudad Juárez, del 3 al 7 de noviembre, donde se instalará sobre el Eje Vial Juan Gabriel.

Como parte de esta jornada, también se realizará una campaña para promover la detección temprana del cáncer de mama, con hasta 70 mastografías gratuitas, además de la interpretación radiológica.

Además, se contará con el Vagón Legal, que ofrecerá acompañamiento y asesoría legal de manera gratuita; en este espacio se entregarán actas de nacimiento, CURP y RFC. De acuerdo con la Fundación Grupo México, el programa ha atendido a más de 75 mil personas en distintos puntos del país.