¿Tu Auto Sufrió Daños por un Bache? Así Puedes Reclamar en Ciudad Juárez

Los daños ocasionados por un bache pueden ser reclamados mediante la Ley de Responsabilidad Patrimonial; sin embargo, el afectado debe acreditar que el incidente ocurrió y presentar la documentación correspondiente.

El primer paso es documentar el hecho. Para ello, se recomienda no mover el vehículo y tomar fotografías del bache y de los daños ocasionados al automóvil. Además, se debe solicitar a Seguridad Vial un reporte o peritaje del accidente.

Posteriormente, el propietario deberá reunir la documentación, incluida la factura de reparación del vehículo. Con estos documentos, podrá presentar la reclamación ante la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento, donde deberá explicar cómo ocurrió el incidente y cuánto pagó por reparar los daños.

El alcalde en funciones señaló que también es necesario determinar qué autoridad es responsable del sitio donde ocurrió el incidente, ya que esto permitirá establecer ante quién debe realizarse la reclamación.

¿Daños por un Bache? Esto Debes Hacer

1. Documenta: No muevas el vehículo y toma fotografías del bache y de los daños ocasionados.

2. Reporta: Llama a Seguridad Vial al 656-737-0300 y solicita el peritaje correspondiente.

3. Repara: Conserva la factura electrónica y el desglose de la reparación.

4. Reúne: Ten a la mano identificación oficial, licencia vigente, tarjeta de circulación o factura del vehículo, además del reporte oficial.

5. Reclama: Presenta la documentación ante la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento.