Sociedad

¿Tu Auto Sufrió Daños por un Bache? Así Puedes Reclamar en Ciudad Juárez

Si tu vehículo resultó afectado por un bache, existe un procedimiento para solicitar el pago de las reparaciones

Requisitos para reclamar los daños del vehículoRequisitos para reclamar los daños del vehículo. Foto: N+

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