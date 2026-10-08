Homicidios

Localizan a Pareja Sin Vida Dentro de su Vivienda en Ciudad Juárez

Un vecino realizó el reporte al número de emergencias 911 tras percatarse de la presencia de los cuerpos

El reporte fue realizado por un vecinoEl reporte fue realizado por un vecino. Foto: N+

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Un vecino reporta al 911 el hallazgo de una pareja sin vida en su hogar.

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