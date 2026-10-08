Localizan a Pareja Sin Vida Dentro de su Vivienda en Ciudad Juárez

La mañana de este jueves fueron localizadas dos personas sin vida dentro de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Pradera de Ciprés y Pradera de Jazmín, en el fraccionamiento Arecas, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las autoridades, el reporte fue realizado por un vecino que pasaba por el lugar y observó a una pareja en el suelo dentro del inmueble, por lo que llamó al número de emergencias 911.

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes localizaron a un hombre y una mujer sin vida, ambos con múltiples impactos de arma de fuego, por lo que procedieron a resguardar la zona.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes para integrar la carpeta del caso.

Asimismo, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cuerpos y los trasladó a sus instalaciones, donde se les practicará la necropsia de ley; se espera que, una vez concluidos los estudios periciales, las autoridades proporcionen mayor información sobre las víctimas y los hechos.