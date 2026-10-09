Se Manifiestan Empleados del IMSS en Ciudad Juárez

La tarde de este jueves, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron en las principales vialidades de Ciudad Juárez para exigir mejores salarios, condiciones laborales dignas y un mayor abastecimiento de medicamentos e insumos.

Los manifestantes marcharon sobre la avenida Paseo Triunfo de la República con matracas, tambores y pancartas en colores negro y rojo, con las que expresaron sus inconformidades y exigieron mejores condiciones para desempeñar sus labores.

La movilización tuvo como objetivo visibilizar las necesidades que enfrenta el personal del sector salud, así como solicitar mejoras que les permitan contar con los recursos necesarios para brindar una atención adecuada a los derechohabientes.