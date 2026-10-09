Marchas

Se Manifiestan Empleados del IMSS en Ciudad Juárez

Los empleados pidieron mejores salarios y un mayor suministro de medicamentos e insumos para la atención de los derechohabientes

Se Manifiestan Empleados del IMSSSe Manifiestan Empleados del IMSS. Foto: N+

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La marcha busca visibilizar sus necesidades y mejorar la atención a los derechohabientes.

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